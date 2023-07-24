غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، الاثنين، قبل تصويت مهم للمصادقة على تعديلات قضائية تسعى الحكومة الائتلافية لإقرارها.
وتابع شاهد من "رويترز" خروج موكب نتنياهو من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب الذي دخله رئيس الوزراء في وقت متأخر من السبت حيث خضع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بعدما قال الأطباء إنه مصاب "بعدم انتظام مؤقت في ضربات القلب".
وأكد مكتب نتنياهو ومركز شيبا الطبي خروج رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يجري الكنيست، الاثنين، تصويتا بالقراءات النهائية لمقترح بتعديل قانون يمنح المحكمة العليا صلاحية إلغاء قرارات الحكومة والوزراء التي تعتبرها "غير معقولة".
الإصلاحات القضائية
- طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين.
- تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
- لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيغل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
- بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.