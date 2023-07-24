تسببت رياح شديدة، فجر اليوم الإثنين، في إحداث أضرار متفرقة بمطار عدن الدولي، وإصابة مسافرين، بالإضافة إلى تضرر أحد أجنحة الطائرات.
وبحسب التقارير:
- حطمت الرياح جزءًا واسعًا من واجهة المطار الزجاجية.
- ألحقت أضرار بأجزاء من سقف المطار العازل الذي تطايّرت معظمه في مُحيط المطار.
- تسبب تطاير أجزاء من السقف بأضرار طفيفة بالسيارات.
- أدت الرياح إلى إصابة بعض المسافرين، بينهم 4 أطفال على الأقل؛ جرّاء تحطّم واجهة المطار الزجاجية.
- تم إرجاء رحلتين كانتا من المُفترض أن تغادرا العاصمة عدن إلى مطاري جدة والقاهرة.