أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن اشتباكات مسلحة تدور في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعد اقتحامها من جانب القوات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين.
وسمعت أصوات انفجارات في مخيم نور الشمس فجر الإثنين بعد اقتحام فوات إسرائيلية للمنطقة مدعومة بجرافات وآليات عسكرية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية استقدمت تعزيزات عسكرية، واقتحمت مخيم نور شمس بعد تطويق المنطقة المحيطة.
ونشرت مواقع إخبارية فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لعملية الاقتحام وحصار مخيم نور شمس، والتصدي للقوات الإسرائيلية.