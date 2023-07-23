وقال أحمد عبيد الظاهري رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد إن الفريق المتواجد حاليا في أم جراس سيقدم هذه المساعدات إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمد يد العون للمحتاجين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الظاهري قوله إن فريق الجهات الخيرية المتواجد فيأم جرس رصد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للاجئين السودانيين من أجل توفيرها للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم.

ويواصل الفريق تقديم كل أشكال الدعم للاجئين السودانيين وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم تجسيدا لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنسانية.