وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الإمارات أبلغت القائم بالأعمال في سفارة السويد "استنكارها الشديد لمواصلة حكومة بلادها السماح بالاعتداءات المتكررة على نسخ من القرآن الكريم".

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين في السويد مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن.

وحذر الوزير من أن "مثل تلك الممارسات المتكررة، من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين، لا سيما أنها تزامنت مع احتفالهم بالسنة الهجرية الجديدة".

وحمل الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال "استشراء هذه الأفعال التي تزكي خطابات الكراهية ضد المسلمين، وتشجع على العنف، خاصة أن الحادثة قد تكررت على يد نفس الشخص خلال فترة وجيزة".

وأكد الوزير أن دولة الكويت تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة، لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة".