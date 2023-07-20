وقالت الحكومة العراقية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إنها أبلغت نظيرتها السويدية بقطع العاقات الدبلوماسية، إذا تكررت حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم".

وجاء هذا التهديد بعد أن ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، صباح الخميس، اجتماعا طارئا ضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف في حدث يتوقع أن يتم في وقت لاحق في ستوكهولم، بالإضافة إلى مناقشة حادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

ودان الاجتماع حادث حرق السفارة، و"عده خرقا أمنيا واجب معالجته حالا، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن".

وقرر المشاركون في الاجتماع إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين ألقي القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الحكومة العراقية أنها أبلغت الحكومة السويدية، الأربعاء، وعبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير.

وأكدت أن "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطرا على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية".