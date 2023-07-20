وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن المئات من أنصار التيار الصدري قاموا باقتحام السفارة السويدية، وأضرموا النار فيها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاقتحام المحتجين للسفارة السويدية.

ويأتي اقتحام سفارة السويد في بغداد، بعدما سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

وأكّدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع.