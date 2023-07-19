ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل الواقعة عن مصادر قضائية وأمنية، موضحة أن "الأحداث بدأت بعد إلقاء القبض على رئيس نيابة من الفئة (أ) في مطار القاهرة، ثم اقتياده إلى إدارة النيابات للتحقيق معه".

و"خلال التحقيق، ألقى المتهم بنفسه من الطابق التاسع وسقط في بهو النيابة العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة"، وفق الصحيفة التي أشارت كذلك إلى أن التحقيق معه تم "عقب القيام بكل الإجراءات القضائية المتبعة، وقبول استقالته".

وأوضحت "المصري اليوم"، أن "التحقيقات مستمرة في الواقعة، حيث نقلت الجثة إلى الطب الشرعي بمشرحة زينهم لإجراء أعمال تشريح"، لافتة إلى أن "نيابة استئناف القاهرة تتولى التحقيقات".