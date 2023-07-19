قتل 34 شخصا على الأقل في حادث مروري بالجزائر وفقا لرويترز.
وفي التفاصيل، لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم في حادث مروري بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.
ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قتل 34 شخصا على الأقل في حادث مروري بالجزائر وفقا لرويترز.
وفي التفاصيل، لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم في حادث مروري بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.
ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.
وفي التفاصيل، لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم في حادث مروري بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.
ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.