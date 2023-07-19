وفي التفاصيل، لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم في حادث مروري بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.

ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.