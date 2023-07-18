تفاصيل الاتفاق

قالت شركة "بايكار" المطورة لمسيّرات "بيرقدار " في بيان:

عبر الاتفاق الشامل، سيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا.

أضافت أنه سيكون هناك إنتاج المشترك لهذه المسيّرات.

أكدت أن الغاية هي النهوض بقدرات تطوير التكنولوجيا الفائقة في البلدين.

"واس": عقدان مع "بيرقدار"

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" أن السعودية وقعت عقدين مع شركة "بَايكر" التركية.

وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية.

ومن الجانب التركي، لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.

وجاء توقيع العقدين خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة، الاثنين.

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