سنظل كذلك أوفياء لعهدنا مع شعبنا ولتراب هذه الوطن مهما تكالب علينا الأعداء ومهما ما قدمنا من تضحيات، والقضية التي ندافع عنها مرتبطة بالوطن، مستقبله وأما نكون أو لا نكون،