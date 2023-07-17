وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، فجر يوم الاثنين، بلاغًا بانهيار العقار 6 - حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.

وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

وأسفر الحادث عن 9 حالات وفاة ومصاب، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الإنهيار ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على المتسبب في الكارثة

أفاد مصدر أمني، بتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في انهيار العقار السكني.

وأوضح المصدر الأمني أن المذكور من قاطني الطابق الأرضي بالعقار، وأنه قام مؤخرا ببعض أعمال التشطيبات وإزالة حوائط داخل شقته، مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.