وأضافت المصادر أن قوات الدعم السريع ردت بإطلاق نيران مضادات الطائرات الأرضية.

كما أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات بالقرب من محيط سلاح المدرعات غربي الخرطوم.

في الأثناء، يسود هدوء حذر جبهات القتال في كل من الخرطوم بحري وأم درمان، التي شهدت انحسارا في المواجهات صباح اليوم مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأمس السبت، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بشن هجوم بطائرات مسيرة على مستشفى في مدينة أم درمان.

وقال الجيش السوداني في بيان: "مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب، استهدفت الميليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان".

وأوضح بيان الجيش أن القصف أسفر عن مقتل 5 مرضى وإصابة 22 معظمهم من المدنيين.

ونوه البيان بأن "قسم الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي يستقبل جميع حالات الطوارئ لكل فئات الشعب من المدنيين والعسكريين على السواء، وقد درج على تقديم هذه الخدمة منذ تأسيسه".