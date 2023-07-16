وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملية إطلاق نار وقعت في منطقة تقوع قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنها أدت إلى إصابة رجل بجراح مباشرة، و"مواطنتين" بشظايا.

وأشارت تقارير إلى أن المسلح الفلسطيني أطلق النار على السيارة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد الجيش أن عناصره تقوم بتمشيط المكان، بحثا عن منفذ الهجوم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد ذكرت أن مصابي العملية من بينهم فتاتان، مؤكدة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.