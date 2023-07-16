وقال دقلو في منشور على حسابه بتويتر: "التزاما بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظرا إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر القرار الآتي: تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح".

وأضاف أن مهام اللجنة تتمثل في "عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية".

تحذير أممي

وجه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السودان، محذرا من أنه "يجب مضاعفة الجهود الدولية لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية وحشية لا نهاية لها، ذات عواقب وخيمة على المنطقة".

وشدد غريفيث على أن "معاناة السودان لن تنتهي إلا بعد انتهاء القتال"، موضحا أنه "مع دخول النزاع هناك شهره الرابع، تزداد صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأوضح: "نحتاج إلى التزامات يمكن التنبؤ بها من أطراف النزاع، تسمح لنا بتقديم المساعدة الإنسانية بأمان إلى المحتاجين أينما كانوا"، داعيا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى "الالتزام بإعلان جدة لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتابع: "فرّ أكثر من 3 ملايين شخص في السودان - نصفهم من الأطفال - من العنف داخل وخارج البلاد منذ بدء النزاع"، لافتا إلى أن "نصف الأطفال الباقين في السودان، وعددهم حوالي 13.6 مليون، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".