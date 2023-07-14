وقال المجلس في تغريدة على تويتر، إنه "يعتزم إقامة منتديات أعمال في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، على هامش جولة أردوغان".

وذكر المجلس أن "منتدى الأعمال السعودي - التركي سيقام بمدينة جدة يوم 17 يوليو الجاري، ومنتدى الأعمال القطري - التركي في الدوحة يوم 18 يوليو"، فيما يقام منتدى الأعمال الإماراتي - التركي في العاصمة أبوظبي يوم 19 يونيو.

والخميس، أعلن الرئيس التركي أنه سيجري جولة خليجية، "رغبة في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر".