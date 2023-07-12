وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة "للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان"، مساء الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أبعدنا الأشخاص الذين حاولوا تخريب السياج الحدودي دون إطلاق رصاص حي".

وأشار إلى "اقتراب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني".

وعلمت سكاي نيوز عربية أن 5 عناصر من "حزب الله" أصيبوا إصابات طفيفة على أطراف بلدة البستان من الجهة الغربية.