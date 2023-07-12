وفي التفاصيل قال الناطق الأمني إن التحقيقات في مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح و3 من رجال الأمن قادت لتحديد 11 شخصا ينتمون لخلية الحسينية التي خطط ونفذ أعضاؤها أعمالا إرهابية.

وأضاف أنّ معظم أعضاء الخلية كان قد تم التعامل معهم أو ألقي القبض عليهم واحيلوا لمحكمة أمن الدولة باستثناء شخصين شقيقين كانا قد تواريا عن الأنظار، الاول قتل خلال الاشتباك المسلح قبل أيام مع قوة أمنية خاصة برفقة شقيقه وآخر كان قد فر من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل فيما قام آخر أعضاء الخلية مساء اليوم بتسليم نفسه للأمن الوقائي والتحقيق جارٍ معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

وأكد الناطق الإعلامي أن أجهزة الأمن الأردنية ماضية بإنفاذ سيادة القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن البلاد وسلامة مواطنيها بحزم ودون أيّ تهاون.