ونقل الجابر لملك إسبانيا تحيات قيادة دولة الإمارات، وتأكيدها على استمرار تعزيز التعاون والعلاقة المميزة بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتناول النقاش خلال اللقاء خطط وأهداف وأولويات COP28، الذي يعقد نهاية العام الجاري في دبي.

حضر اللقاء السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة مؤتمر الأطراف COP28، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسبانية أنخيليس مورينو باو، وعدد من كبار المسؤولين.