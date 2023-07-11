وقالت وكالة أنباء "وطن" الفلسطينية، إن "قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحاصرت منزل المسنين نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) في حي عقبة الخالدية، على بعد امتار من المسجد الأقصى، وطردت العائلة منه وأخلته وسلمته للمستوطنين".

ومنعت القوات الإسرائيلية المتضامين مع العائلة من الوصول إلى المنزل، واعتقلت 5 منهم وفقا للوكالة، بينما اعتدى مستوطنون إسرائيليين على العائلة الفلسطينية المطرودة.

ورصدت الواقعة بمقاطع فيديو عدة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية حددت الفترة بين 28 يونيو و13 يوليو، لطرد عائلة صب لبن من منزلها.

إدانات

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة".

أكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن "هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ عام 1953، تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرغامها لهم على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها، كما يحدث بشتى الأساليب خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح".

"دعت الأمانة العامة المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة".