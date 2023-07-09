أطلقت السلطات الإسرائيلية الرصاص على سيدة قرب محطة القطار في القدس، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن السيدة أطلق النار عليها بالقرب من حي الشيخ جراح في القدس.
ونشرت فيديوهات لحظة إلقاء القبض على السيدة، بينما ظهرت ملابسها من الأسفل مغطاة بالدماء، مما يظهر تعرضها لإصابة.
وقالت مصادر غير مؤكدة إن السلطات أطلقت النار على قدمها، بعد اشتباههم بمحاولتها القيام بعملية طعن.
وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب الأسبوع الماضي من منطقة جنين، وذلك بعد تنفيذه أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.
وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.