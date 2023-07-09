وأشارت مصادر إعلامية إلى أن السيدة أطلق النار عليها بالقرب من حي الشيخ جراح في القدس.

ونشرت فيديوهات لحظة إلقاء القبض على السيدة، بينما ظهرت ملابسها من الأسفل مغطاة بالدماء، مما يظهر تعرضها لإصابة.

وقالت مصادر غير مؤكدة إن السلطات أطلقت النار على قدمها، بعد اشتباههم بمحاولتها القيام بعملية طعن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب الأسبوع الماضي من منطقة جنين، وذلك بعد تنفيذه أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.