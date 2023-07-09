وكانت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، أعلنت في وقت سابق الأحد، أنها قتلت أحد قادة داعش الإرهابي في شرق سوريا المدعو "أسامة المهاجر" قبل يومين.

وعلى حسابها على "تويتر"، نشرت "سنتكوم" بيانا أكدت فيه أن الجيش الأميركي شن غارة في شرقي سوريا أدت إلى مقتل القيادي في داعش.

ويوضح باحثان في شؤون الجماعات المتطرفة أسباب استهداف "أسامة المهاجر" من جانب الجيش الأميركي، وتداعيات ذلك على التنظيم الذي أصبح يعاني من ما أسموه "انكشاف القيادات".

من هو أسامة المهاجر؟

الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، أحمد سلطان، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أسامة المهاجر المعروف أيضا بـ"أنس الشامي"، و"همام الشامي" هو من الكوادر الأمنية البارزة في تنظيم داعش.

شغل مناصب عديدة ومهمة في التنظيم من بينها "والي ولاية الخير"، وهي منطقة دير الزور وكان من المكلفين بإعادة بناء شبكات داعش.

أقام "المهاجر" في إدلب لفترة تقترب من العامين، وانتقل بعد ذلك إلى منطقة "بزاعة" قرب منطقة الباب السورية.

تم استهدافه أثناء قيادته دراجة نارية بغارة طائرة بدون طيار يوم 7 يوليو الجاري.

استنزاف قيادي

سلطان يوضح أن مقتل أسامة المهاجر تدل على استمرار حالة الاستنزاف القيادي في صفوف داعش التي يعاني منها التنظيم منذ فترة طويلة، كما تدل على وجود اخترافات وثغرات أمنية تؤدي لانكشاف القيادات البارزين وعجز التنظيم عن حمايتهم، ويضيف سلطان:

التنظيم لا يزال يواجه أزمة حقيقية في سوريا، لأن الفرع السوري تراجع إلى أقل مستوى نشاط له باستثناء منطقة البادية الشامية التي لا تزال تشهد نشاطا للتنظيم.

التنظيم في أضعف حالاته منذ أكثر من 10 سنوات، لكن ذلك لا يعني أن التنظيم انتهى أو أنه سيعلن وقف القتال في المدى المنظور.

التنظيم لديه شبكات بديله إذا قُتل قائد يتم تصعيد قيادي بديل، والجيل الحالي ليسوا الصف الأول ولا الثاني، إنما هو الصف الثالث، ما يشير إلى أن التنظيم خسر جُل قادته البارزين.

لجأ التنظيم إلى الاستعانة بقيادات لا تمتك نفس الخبرة والدراية بأمور التنظيم في الوقت الحالي.

بلا شك سيتأثر التنظيم حتى يعيد ترتيب صفوفه، كما أن الفرع السوري لداعش محوري للغاية لأنه المسؤول عن الاتصال أو التنسيق مع أفرع داعش في المناطق الأخرى سواء في إفريقيا أو في آسيا.

التنظيم لديه ما يسمى بشبكة المكاتب الخارجية كلها مرتبطة بولاية الشام، أما العراق فهو مستقل بذاته.

تعاون أمني وميداني