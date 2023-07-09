وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية يونيو الماضي بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريق متخصص من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.

وأضاف أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها المحافظة، شمال شرقي اليمن.