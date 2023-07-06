وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن اللقاء بين نجلاء بودن وكمال الفقي تناول الوضع الأمني البلاد بصفة عامة والوضع في كل من صفاقس وسبيطلة بولاية القصرية بصفة خاصة، علماء بأن الأخيرة شهدت مقتل وفاة شابا في ظروف غامضة أدت لاحقا لحدوث مواجهات بين عدد من السكان وقوات الأمن.

ولم يضف البيان الحكومي الذي نقلت عنه الوكالة الرسمية أي معلومات أخرى.

وكان فوزي مصمودي المتحدث باسم مكتب النيابة العامة في مدينة صفاقس الساحلية قال في وقت سابق، إن المتهمين بقتل التونسي نزار عمري، البالغ من العمر 41 عاما، يخضعون للتحقيق بتهمة القتل العمد، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال أحد أقرباء نزار إنه قتل بطعنة غادرة أسقطته على الأرض مضرجا بدمائه.

وأشار مصمودي إلى اعتقال 22 مهاجرا من دول جنوب الصحراء لاستجوابهم لصلتهم بجرائم في المنطقة.

وأضاف أن كل هذه المعطيات وبصفة أولية تدل على تورط مجموعة أفارقة من جنوب الصحراء في الاعتداء على الضحية، وقد تم التعرف عليهم وإلقاء القبض على ثلاثة منهم".

وتشكل صفاقس، الواقعة على الساحل الشرقي لتونس، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يخططون لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتدفق لاف الأشخاص، معظمهم من دول جنوب الصحراء، على المدينة للانطلاق بأعداد غير مسبوقة للعبور إلى إيطاليا في قوارب صغيرة.

وعقب دفن التونسي نزار بن إبراهيم العمري، الثلاثاء، قطع سكان المنطقة طريقا رئيسيا وأحرقوا إطارات ودعوا السلطات إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم حفاظا على السلام.