ووفق بيان صادر عن حزب الشعب الجمهوري، فإنه "انطلاقا من نتيجة فرز أصوات الاقتراع السري المباشر لأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري في الخامس من شهر يوليو والتي أسفرت عن أغلبية الأصوات التي طالبت الحزب بالدفع بمرشح من الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختياره. يعلن الحزب عن قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها بالمواد 141 و142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من عدد لا يقل عن عشرين عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية".

وأوضح البيان أن قرار الحزب "جاء استجابة لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية، ويهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات، ويتطلع الحزب قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الارتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب".

واختتم البيان بدعوة "كافة قياداته التنظيمية الفرعية وقواعده الشعبية بكافة محافظات الجمهورية للالتفاف حول راية الحزب والالتزام بمبادئه والتوحد خلف قراره، ودعم مرشحه الرئاسي وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه".