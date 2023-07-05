وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إليزابيث تسوركوف اختطفت في بغداد قبل 4 أشهر من طرف ميليشيا عراقية.

وأكد أن تسوركوف لا تزال لا قيد الحياة.

وحمّل نتنياهو الحكومة العراقية المسؤولية عن سلامة المواطنة الإسرائيلية ومصيرها.

ولم يصدر موقف على الفور من الحكومة العراقية.

وليس من الواضح لماذا تأخر الإعلان عن الأمر كل هذا الوقت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن تسوركوف أكاديمية زارت العراق باستخدام جواز سفرها الروسي في إطار عملها لنيل درجة الدكتوراه وأبحاثها الأكاديمية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأميركية.