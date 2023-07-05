وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ونشر أكثر من ألف من القوات الإسرائيلية.

ومخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 14 ألفا في أقل من نصف كيلومتر مربع، أحد بؤر موجة العنف التي تجتاح الضفة الغربية منذ ما يزيد على عام، وهو ما يثير قلقا دوليا متزايدا.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين".

وفي غضون الهجوم على جنين، وقع هجوم دهس وطعن في تل أبيب أصيب فيه ثمانية أشخاص.

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبد الوهاب خلايلة البالغ من العمر 23 عاما والذي قتل بالرصاص في مكان الحادث عضو بها، مضيفة في بيان "هذه العملية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".