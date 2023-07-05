وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "ردا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق الليلة (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع حاليا بشن غارات على قطاع غزة".

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقع إصابات.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للضربات الإسرائيلية على غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.

وأكد مراسلنا أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت ومستوطنات إسرائيلية، اعترضتها القبة الحديدية.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.