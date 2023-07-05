وقال بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.

وأكد مراسلنا أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت ومستوطنات إسرائيلية، اعترضتها القبة الحديدية.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من غزة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي : "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين ".