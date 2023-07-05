أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراضها كلها".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.
وأكد مراسلنا أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت ومستوطنات إسرائيلية، اعترضتها القبة الحديدية.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ.
وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من غزة.
وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية.
وأفاد مراسلنا، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية.
وجاءت عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.