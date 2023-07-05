وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين".

وأفاد مراسلنا، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية.

وجاءت عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من يوم الإثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 13 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين.

وشهدت تل أبيب، الثلاثاء، هجوم دهس وطعن أصيب فيه ثمانية أشخاص.

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبد الوهاب خلايلة البالغ من العمر 23 عاما والذي قتل بالرصاص في مكان الحادث عضو بها.

وأضافت في بيان: "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".