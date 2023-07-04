كشف المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات الليبية المسلحة، عن حجم الفساد الذي يضرب المؤسسات الليبية، مؤكدا أن عملية توزيع الثروات النفطية يجب أن تتم الآن عبر لجنة مختصة.