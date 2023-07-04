وذكرت مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا.

وأضافت المصادر، أن المواجهات ما تزال مستمرة في جنين ومخيمها بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف لطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 9 قتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، ونحو 100 جريحاً، بينهم 20 بحالة خطيرة، وقتيل في مدينة البيرة.