وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين"، وفق "رويترز".

وأكد التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها "ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أطلقا عملية واسعة النطاق في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم، بهدف تغيير الوضع في المنطقة مع تصاعد الهجمات الفلسطينية، كما أعلن مسؤولون إسرائيليون.

وهذه أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عاما.

وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.

ونزح المئات من سكان المخيم في ساعات المساء عن منازلهم مع استمرار العملية العسكرية، التي تقول تل أبيب إنها ستستمر حتى إنجاز أهدافها.