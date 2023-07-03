هذا وتتوزع خطة إنقاذ "الناقلة صافر" على 4 مراحل تمتد لثمانية عشر شهرا، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط "صافر" الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وستتركز المرحلة الثانية على نقل النفط من الناقلة صافر إلى السفينة المؤقتة الآمن خلال فصل صيف هذا العام وتتطلب العملية 80 مليون دولار.

وتسبب إهمال صيانة السفينة لتآكل هياكلها مما ينذر بكارثة بيئة في جنوب البحر الأحمر استدعى مباحثات مطولة مع جماعة الحوثي للوصول لاتفاق يجنب المنطقة وقوع الكارثة.