وأضافت الوكالة نقلا عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، أنه "سيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة".

وتابعت: "عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة، لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك".

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة، أن "مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل".

وتابع: "الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة لمصر، مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية".

ولفت إلى أن "مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق"، معربا عن أمله في أن "يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبا".