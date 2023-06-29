ونجحت الخطة بتنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي في المسجد الحرام.

ورصد موقع "سكاي نيوز عربية" خلال توجده في المسجد الحرام أعدادا كبيرة من الحجاج الذين يتم توجيههم من قبل رجال الأمن والمسؤولين عن إدارة الحشود، لتفادي حدوث أي ازدحامات.

كذلك توفرت للحجاج خدمات رعاية طبية في حال تعرضهم لأي إصابة أثناء الطواف، إلى جانب انتشار نقاط كثيرة لماء زمزم.

ولمساعدة الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخصيص مسار محدد لتيسير تنقلاتهم في أثناء سعيهم بين الصفا والمروة، والحيلولة دون حدوث أي تعطيل لحركة الحجاج الآخرين.

وتختلف درجات الحرارة في الحرم كثيرا عن الأجواء الحارة في الخارج، إذ يتم تبريد الموقع بشكل عام، بالإضافة إلى المنطقة التي يسير عليها الحجاج أثناء الطواف والسعي.

ومع مثل هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج، يحرص عمال النظافة المنتشرين في الحرم على جمع أي نفايات، كما يتنقلون بشكل مستمر حاملين حاويات يستطيع الحجاج رمي مخلفاتهم فيها.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 90 مصلى في الحرم الشريف لخدمة الحجاج، بطاقة استيعابية تصل إلى ما يقارب 600 ألف مصلٍّ.