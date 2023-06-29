وأشارت مصادر عراقية أن "أنصار التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، وطالبوا بطرد السفير السويدي من العراق".

وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، الخميس، توقيت التظاهرة "الحاشدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

وبقي المتظاهرون المناصرون لمقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا لدى وصول قوات الأمن، وفق فيديوهات.

وذكرت اللجنة في بيان أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية الجمعة بعد صلاة المغرب، وأما للمحافظات فعفويا من الخميس وبعد صلاة الجمعة".



و دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.