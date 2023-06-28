ويضم منتدى النقب كل من الولايات والمتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

ولفت أكسيوس إلى أن أهمية الحدث تأتي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية للبلدين مع إسرائيل، وهما أيضا أعضاء في الجامعة العربية.

ونقل الموقع الإخباري عن المصادر إن المسؤولين من كلا البلدين يجرون محادثات هادئة مع إسرائيل منذ سنوات، وقاموا مؤخراً بزيارة إسرائيل سراً.

تأسس منتدى النقب في مارس 2022 في إسرائيل، وحضره وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب.

كانت الفكرة أن يكون المنتدى منصة للتعاون متعدد الأطراف في المنطقة في مجالات الصحة والاقتصاد وتغير المناخ والمياه والأمن.

كما كان من المقرر عقد اجتماع وزاري ثان لمنتدى النقب في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله عدة مرات، بسبب ممارسات اليمين المتطرف في إسرائيل. ومن المتوقع أن يعقد المنتدى بعد انقضاء فصل الصيف، بحسب أكسيوس.