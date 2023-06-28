قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يو ف غالانت، إنه أصدر أمرا بمصادرة محافظ العملات المشفرة وتسليم الأموال إلى الحكومة الإسرائيلية.

ووصف العملية "الواسعة" بأنها أول عملية إسرائيلية تستهدف جماعة حزب الله المسلحة وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - وهما منظمتان أقسمتا على تدمير إسرائيل. وقد صنفت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى كلاهما كمنظمات إرهابية وحرما من الوصول إلى النظام المالي العالمي التقليدي.

وقال غالانت إن العملية كانت جهدا متعدد الأجهزة شمل جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد ومكتب المخابرات العسكرية الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية.

صادرت إسرائيل في السابق عملة مشفرة تابعة للجيش شبه العسكري لحركة حماس في غزة كجزء من تحقيقات مكافحة تمويل الإرهاب.

وقال غالانت "هذه أول حادثة بهذا الحجم"، مشيرا إلى أن هذا الجهد حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف: "لقد أوقفنا فعليا تدفق أموال الإرهاب عبر هذه القناة".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على إعلان إسرائيل.

وزعم غالانت أن حزب الله وفيلق القدس يعتمدان على العملة الافتراضية لتمويل أنشطتهما القتالية. وتفضل العملات المشفرة مثل بيتكوين في المعاملات غير المشروعة لأنه ينظر إليها على أنها صعبة التتبع.