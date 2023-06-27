وقال حميدتي في رسالة مسجلة، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

وجاء في رسالة حميدتي:

نعلن هدنة من جانب واحد ليومي الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس.

نتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع مكونات شعبنا الكريم.

نتابع باهتمام كل الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء من كل الأطراف، خاصة من قبل قواتنا.

هذه الانتهاكات تخالف قانون الدعم السريع وتوجيهات قيادته العليا وسنتصدى لها بحزم وجدية.

شكلنا لجنة خاصة بقيادة اللواء عصام فضيل رئيس محكمة الميدان، وقامت بمحاكمات ميدانية لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين في أم درمان.