وأعلنت مصادر طبية مصرية إصابة 4 أشخاص في انهيار مبنى مكوّن من 14 طابقا في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية.

ووجه وزير الصحة المصري برفع حالة الاستنفار في مستشفيات الإسكندرية، مشيرا إلى استمرار حصر الإصابات، فيما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الحادث.

وعن كواليس الحادث، أعلن محافظ الإسكندرية في وقت سابق الإثنين، أن المبنى "بدأ يهتز صباحا"، وأن "معظم السكان خرجوا منه".

وهرعت قوات الدفاع المدني إلى موقع المبنى المنهار وطوّقته، بينما تجري عمليات رفع الأنقاض والبحث عن أي عالقين أو ضحايا.

تفاصيل ما حدث

ورود بلاغ يفيد بوقوع انهيار بالجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة في حي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.

العقار يستخدم كوحدات سكنية للإيجار خلال موسم الصيف، وسبق أن صدر قرار إزالة للطابق الأخير منه وحدث به انشطار نصفي رأسي، وتم قطع جميع المرافق عن العقار فور وقوع الحادث.

فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة كثفت انتشارها بموقع الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وزارة الصحة رفعت حالة التأهب في مستشفيات الإسكندرية ومرفق إسعاف المحافظة لاستقبال مصابي الحادث.

فريق من النيابة العامة وصل إلى موقع الحادث لمعاينة موقع انهيار عقار شارع خليل حمادة في الإسكندرية ومباشرة التحقيقات.

المعاينة الأولية كشفت أن العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.