وقال الشيخ سيف بن زايد، في تغريدة على تويتر: "أشكر الدول الأعضاء في التحالف، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسنغال والمغرب وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وسلوفاكيا وسنغافورة وفرنسا وهولندا، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية للدول الأميركية (الأميريبول)، لتعزيزها للجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المستوى العالمي، شركاء في سلامة مجتمعاتنا".

وكشف فيديو نشره الشيخ سيف بن زايد على صفحته تفاصيل العملية:

استمرت العملية مدة شهرين (من أبريل إلى يونيو 2023)

استهدفت شبكات الإتجار بالمخدرات العابرة للحدود

تم رصد ومراقبة الطرق الجوية والبرية والبحرية التي تستخدمها الشبكات

تطوير أساليب جديدة لمراقبة تدفقات المخدرات العابرة للحدود

نتج عن العملية: