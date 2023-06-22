وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن هانيبال "نقل الأربعاء من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزا، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت".

واعتقل هانيبال في لبنان بعد أن اتهمه المدعي العام بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر، رجل الدين اللبناني الذي اختفى خلال رحلة إلى ليبيا عام 1978.

وقال نجل القذافي إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها، حيث كان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء الصدر، وأعلن قراره الإضراب عن الطعام هذا الشهر.

ودأبت فصائل لبنانية على تحميل حكومة القذافي، الذي أطيح عام 2011، المسؤولية عن اختفاء الصدر، قائلين إن ليبيا خطفته خلال الرحلة.

وقالت ريم الدبري محامية القذافي: "حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول"، وأضافت أنه لا علاقة له باختفاء الصدر، ووصفته بأنه "رهينة سياسية لأغراض غير معلنة".

وفر هانيبال القذافي من ليبيا عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات على حكم أبيه، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا التي تقول المحامية إنه خطف منها إلى لبنان في 2015.

وألقت فصائل القبض على معمر القذافي وقتلته في 2011.