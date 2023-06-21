وأوضح مراسلنا أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالصواريخ من طائرة مسيرة خلية لمسلحين فلسطينيين قرب حاجز الجلمة، بعد تنفيذها عملية إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية".

وأضاف مراسلنا ووسائل إعلام إسرائيلية، أن "3 فلسطينيين قتلوا بعد استهداف السيارة".

وتحدث عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين قرب موقع استهداف المركبة في جنين، حيث يحاول الجيش الوصول إلى السيارة لاحتجاز جثامين القتلى الثلاثة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه قضى على ما سماها "خلية مخربين قامت بتنفيذ عدة عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية في يهودا والسامرة".

وأضاف البيان أن قوات الجيش "رصدت بتوجيه دقيق لجهاز الشاباك قبل قليل سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية مخربين، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار بمنطقة الجلمة قرب مدينة جنين".

وتابع: "بعد رصد الخلية قامت طائرة مسيرة تابعة للجيش باستهدافها والقضاء عليها".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع يوآف غالانت، قوله عقب قصف السيارة: "سنتخذ نهجا هجوميا، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".