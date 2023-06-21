وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، بعد إصابته برصاصة في الصدر، فضلا عن إصابة 3 آخرين بالرصاص الحي.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين مسلحين يطلقون النار باتجاه سكان البلدة الفلسطينية، بعد أن هاجموها وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات بها.

وأكد مراسلنا وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين من سكان ترمسعيا، موضحا أن هناك "استنفارا شعبيا" في البلدة للتصدي لهجمات المستوطنين.