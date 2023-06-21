وسمع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط وغرب الخرطوم بالمنطقة الصناعية وحي الرميلة والحلة الجديدة واللاماب، كما عادت الاشتباكات أيضاً جنوبي الخرطوم حول محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم (04:00 بتوقيت غرينتش)، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تبادل الطرفان الاتهامات فيما يتعلق باندلاع حريق كبير في مقر المخابرات، الذي يقع في مجمع دفاعي بوسط الخرطوم جرت حوله معارك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل.

هدنة الـ3 أيام

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية عن الهدنة السبت الماضي.

قادت الولايات المتحدة والسعودية جهودا دبلوماسية منسقة لوقف الحرب خلال الشهرين الماضيين.

قالت واشنطن والرياض في بيان مشترك إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على "وقف القتال والامتناع عن السعي وراء تفوق عسكري خلال الهدنة ".

ما الذي يحدث في السودان؟