وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية في بيان "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرين، أحدهم مصاب بجروح خطرة" في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وليل الاثنين الثلاثاء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا قرب مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم بأنه "إرهابي" مؤكدا على "بذل كافة الجهود لاعتقال المهاجمين".

وقال غالانت إن اجتماعا بين القادة الأمنيين الإسرائيليين سيعقد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).

يأتي الهجوم غداة مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقتل مساء الإثنين أيضا شاب فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مشتبها به ألقى قنابل حارقة باتجاه جنود إسرائيليين كانوا يقومون بعمليات روتينية" قرب البلدة الفلسطينية.

من جهتها، رحبت حركة حماس بالهجوم.