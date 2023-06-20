قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، إن ما حدث في مدينة الجنينة من قتال "لم يكن مستغربا"، كاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث.