وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه.

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس عمره 53 عاما مضيفا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي.

وقال إن عائلته أخبرت السلطات أنه يعاني وضعا نفسيا صعبا في الآونة الأخيرة وإنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل أمس الأحد.

والشهر الماضي فتح رجل أمن تابع للحرس الوطني النار قرب معبد يهودي بجزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من الزوار، وذلك في أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة.

ووصفت السلطات الهجوم آنذاك بأنه عمل إجرامي.