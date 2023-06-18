وأضاف مالك عقار في مؤتمر صحفي من القاهرة، مساء الأحد: "إذا كانت هناك مبادرات جادة، فالهدن يمكن أن تنجح. الهدن تحتاج إلى آليات محددة لنجاحها. تنقصها آليات التنفيذ وفي مقدمتها الأمنية".

واستطرد: "أي مبادرة لا تحترم سيادة الدولة السودانية، مرفوضة بالنسبة لنا"، معتبرا أن "كثرة المبادرات تفتح الطريق أمام التدخلات الخارجية".

وتابع المسؤول البارز: "نعمل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام للشعب السوداني، ويجب الحفاظ على الدولة السودانية".

وفيما يتعلق بإمكانية فتح حوار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال عقار: "يجب الاتفاق على مجموعة القضايا قبل فتح حوار بين الجيش والدعم السريع".

كما شدد على أن "دعم الحركات المسلحة لأي طرف سوداني، يعني اندلاع حرب أهلية".

ومن جهة أخرى، رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، بـ"مساهمة مصر في معالجة الأزمة السودانية".

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